Büyük beden sosyal medya fenomeni “Açık giyinme” eleştirilere böyle meydan okudu! “Vücudumu sergilemeyi seviyorum”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan büyük beden sosyal medya fenomeni beden pozitifliğini savunmak için yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden sıklıkla cesur pozlarını paylaşan fenomen isim kadınların kendi bedenleriyle barışık olması gerektiğini savunarak ölçülerini eleştirenlere sert cevap verdi.

“BUNUN ADI ZORBALIK”

Büyük beden kadınların beden ölçülerini saklayan kıyafetler tercih etmesi zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden Glass, “Sürekli olarak vücut hatlarımı saklamam gerektiğini söylüyorlar. Bunun adı zorbalık. Kendimi seviyorum. Bu kadar cesur çok fazla kişi yok. Büyük beden kadınlara ilham olduğumu düşünüyorum” dedi.