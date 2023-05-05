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Büyük beden sosyal medya fenomeni “Açık giyinme” eleştirilere böyle meydan okudu! “Vücudumu sergilemeyi seviyorum”

05.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Jessica Glass, sosyal medyadan kıyafetlerine ilişkin olarak yapılan olumsuz eleştirilere sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan sürekli olarak “Açık giyinme” yorumunu aldığını belirten Glass bedeniyle barışık olduğunu söyleyerek, “Vücudumu sergilemeyi seviyorum” dedi.

Büyük beden sosyal medya fenomeni “Açık giyinme” eleştirilere böyle meydan okudu! “Vücudumu sergilemeyi seviyorum”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan büyük beden sosyal medya fenomeni beden pozitifliğini savunmak için yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden sıklıkla cesur pozlarını paylaşan fenomen isim kadınların kendi bedenleriyle barışık olması gerektiğini savunarak ölçülerini eleştirenlere sert cevap verdi.

“BUNUN ADI ZORBALIK”

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Büyük beden kadınların beden ölçülerini saklayan kıyafetler tercih etmesi zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden Glass, “Sürekli olarak vücut hatlarımı saklamam gerektiğini söylüyorlar. Bunun adı zorbalık. Kendimi seviyorum. Bu kadar cesur çok fazla kişi yok. Büyük beden kadınlara ilham olduğumu düşünüyorum” dedi.

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OnlyFans fenomen büyük beden

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