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Büyük beden sosyal medya fenomeni inek desenli süper mini şortuyla meydan okudu! Pozu olay yarattı

01.06.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina fazla kilolarını eleştirenlere inek desenli şort ve bluz takımıyla meydan okudu. Bikini üstünü anımsatan bluzu ve süper mini şortuyla poz veren Messina beden pozitifliğini savundu. Messina’nın paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Büyük beden sosyal medya fenomeni inek desenli süper mini şortuyla meydan okudu! Pozu olay yarattı

Beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başaran Kanadalı büyük beden model Olivia Messina yine limitleri zorlayan pozlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada fazla kilolarına yönelik olarak olumsuz eleştiriler aldığını dile getiren 27 yaşındaki fenomen isim inek desenli bir şort bluz takımıyla kamera karşısına geçti.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla kadınların kendi beden ölçülerinde mutlu olması gerektiğini savunan Olivia Messina geleneğini bozmadı. Fenomen isim fazla kiloları nedeniyle sıklıkla kendisine yakıştırılan hayvan benzetmelerine gönderme yaparak, “Yıllarca sana inek denildiğinde aslında meranın en seksi ineği olduğunu fark edersin” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Messina’ya destek yorumları peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mükemmel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten ilham vericisin” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyük beden

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