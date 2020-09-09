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Büyük ekranlı telefon deneyimi sunan TCL 10 Plus incelemesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

En başta şunu söylemekte yarar var ki, 6 inç üzeri ekrana sahip, çoklu kamera sistemi bulunan ve bunların yanında hafif bir telefon arıyorsanız, aday listenize TCL 10 Plus’ı da ekleyebilirsiniz.

Büyük ekranlı telefon deneyimi sunan TCL 10 Plus incelemesi!

8.95mm kalınlıktaki telefon, 172 gram ağırlıkta. Dediğimiz gibi, pazarda yer alan 6 inç üzeri ekranlı pek çok telefona kıyasla bu ürünün hafif ve tek elde uzun süreler rahatlıkla kullanıma uygun bir tasarımla geldiği açık.

Tabii hem tasarıma hem de kullanıma olumlu anlamda etki eden bir diğer faktör ise, yanlardan kavislendirilmiş ekran. 6.47 inç değerdeki ekran, yanlardan kavisli yapısı sayesinde hem çok güzel görünüyor hem de yumuşak dokunuşlarla rahatlıkla yol almanızın önünü açıyor.

Ek olarak, sol taraftaki fiziksel tuş da dikkat çekici. Bu tuşu istediğiniz gibi özelleştirme şansınız var. Hem de birden fazla amaç için. Tek basış ile kamerayı aktifleştirebilir, çift basış ile ekran görüntüsü alabilir ya da uzun basış ile Google Asistan’ı aktifleştirebilirsiniz. Pek çok seçenek mevcut ve tercih size kalmış.

EKRANI

6.47 inç değerdeki yanlardan kavislendirilmiş ekran, Amoled teknolojisinin üzerine inşa edilmiş. %93’lük ekran çerçeve oranından söz edebiliriz.

1080 x 2340 çözünürlük sunan ekran, 398ppi değerinde ve 600nit parlaklık sunabiliyor. Bunların anlamı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, net görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Güneş altındaki kullanımlarda da ekranın iyi bir performans sergilediğini belirtelim.

Bir de TCL, bu ürününde de NXTVISION görüntüleme teknolojisine yer veriyor. Burada renkler üzerine düzenlemeler yapabilir, okuma modunu aktifleştirerek daha rahat deneyimler yakalayabilir, görüntü iyileştirme modunu aktifleştirebilir ve maksimum görüntü kalitesi elde edebilirsiniz.

TCL 10 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TCL 10 Plus, Qualcomm’un Snapdragon 665 çipsetiyle geliyor. Orta seviyede iyi bir performan sunan bu çipset, yanında 6GB RAM ve 64GB dahili depolamayla geliyor. Bu sınıftaki bazı telefonlar, microSD kart desteği sunmazken 10 Plus’ın microSD desteği olduğunu da belirtelim.

KAMERALARI

Telefonun arka tarafında toplamda 4 kameradan oluşan ve yapay zekâ desteği sunulan bir kamera sistemi bulunuyor. Bu sistemdeki ana kamera, 48MP değerde ve özellikle iyi ışıklı ortamlarda net sonuçlar almanızı sağlıyor. F1.8 açıklık değeri sayesinde, düşük ışıklı ortamlarda da sensöre iyi düzeyde ışık toplayarak daha net görüntüler elde etmenizin önünü açıyor.

8MP değerdeki 118 derecelik kamera ise, manzara ve kalabalık çekimler için başarılı bir geniş açılı kamera performansı sunuyor.

Bunlara ek olarak, 3.7cm mesafeden makro çekimler yapabilmenize imkan sunan bir kamera ve bir de bokeh efektli görseller için derinlik kamerası bulunmakta.

Video tarafında elektronik görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Çekim detaylarına baktığımızda, 60FPS değerini göremiyoruz. En yüksek çözünürlüklü çekim seçeneği olarak 4K çekim mevcut. Ek olarak, ağır çekim modu da bulunmakta.

Ön kamera geldiğimizde de çeşitli güzelleştirme seçenekleriyle birlikte bokeh efektli güzel portreler elde edebiliyorsunuz. Yine video tarafında 30FPS’de 1080p seçeneği dikkat çekiyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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