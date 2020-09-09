Büyük ekranlı telefon deneyimi sunan TCL 10 Plus incelemesi!

8.95mm kalınlıktaki telefon, 172 gram ağırlıkta. Dediğimiz gibi, pazarda yer alan 6 inç üzeri ekranlı pek çok telefona kıyasla bu ürünün hafif ve tek elde uzun süreler rahatlıkla kullanıma uygun bir tasarımla geldiği açık.

Tabii hem tasarıma hem de kullanıma olumlu anlamda etki eden bir diğer faktör ise, yanlardan kavislendirilmiş ekran. 6.47 inç değerdeki ekran, yanlardan kavisli yapısı sayesinde hem çok güzel görünüyor hem de yumuşak dokunuşlarla rahatlıkla yol almanızın önünü açıyor.

Ek olarak, sol taraftaki fiziksel tuş da dikkat çekici. Bu tuşu istediğiniz gibi özelleştirme şansınız var. Hem de birden fazla amaç için. Tek basış ile kamerayı aktifleştirebilir, çift basış ile ekran görüntüsü alabilir ya da uzun basış ile Google Asistan’ı aktifleştirebilirsiniz. Pek çok seçenek mevcut ve tercih size kalmış.

EKRANI

6.47 inç değerdeki yanlardan kavislendirilmiş ekran, Amoled teknolojisinin üzerine inşa edilmiş. %93’lük ekran çerçeve oranından söz edebiliriz.

1080 x 2340 çözünürlük sunan ekran, 398ppi değerinde ve 600nit parlaklık sunabiliyor. Bunların anlamı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, net görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Güneş altındaki kullanımlarda da ekranın iyi bir performans sergilediğini belirtelim.