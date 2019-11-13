HABER

"Büyük Göç" belgesel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın "Büyük Göç" olarak adlandırılan rekor taşınma sürecini filme aldı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınmayı anlatan belgesel film yayımlandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın "Büyük Göç" olarak adlandırılan rekor taşınma sürecini filme aldı. Mini belgesel film, sosyal medya platformları üzerinden yayımlandı. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasını konu alan belgesel film, aynı zamanda Türkiye'nin lojistik sektöründeki başarısına da ışık tutuyor.

"Büyük Göç" isimli belgesel film, İGA-İstanbul Havalimanı'nın "igairport" uzantılı sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Sivil havacılık tarihinin en iddialı taşınma operasyonlarından biri olarak adlandırılan ve Türkiye'nin lojistik başarısının kanıtı niteliğindeki belgesel, 33 saatte yaşananları gözler önüne seriyor.

- Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu

İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecinde yaşananların aktarıldığı belgesel, Büyük Göç'ün arka planında hangi çalışmaların yapıldığına ışık tutuyor. Filmde ayrıca rekor sürede gerçekleştirilen taşınmada görev alan binlerce kişinin emeği ve azmi birebir yansıtılıyor. Atatürk Havalimanı'nın 86 yıllık işlevini tamamlaması sonrası İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin aktarıldığı belgeselde, yüzlerce uçak ve aracın, tonlarca malzemenin taşınması sürecinde zamana karşı önemli bir yarış ortaya konuyor. Belgesel sayesinde mühendislerden işçilere kadar taşınmada emek veren herkesin katkıları tarih sayfalarındaki yerini alıyor.

- 45 saat olarak planlandı 33 saatte gerçekleşti

Büyük Göç kapsamında Atatürk Havalimanı dünya üzerinde sayılı olabilecek bir şekilde 45 saat için planlanan ancak 33 saatte rekor sayılan bir lojistik operasyon süreciyle İstanbul Havalimanı"na sorunsuz bir şekilde taşınmıştı.

Türkçe seslendirmesi Uğur Taşdemir tarafından yapılan "Büyük Göç" isimli belgesel Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.

Türkçe olarak hazırlanan belgesele "https://www.youtube.com/watch?v=1YQnYijJYvE&feature=youtu.be" linkinden, İngilizce olarak hazırlanan belgesele ise "https://www.youtube.com/watch?v=xtHejk-tvCw&feature=youtu.be" linkinden ulaşılabilir.

Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü
Soylu: DEAŞ’ın önemli bir adamını ele geçirdikSoylu: DEAŞ’ın önemli bir adamını ele geçirdik
Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandıYurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belgesel büyük göç İGA

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika... İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.