'Büyük Göç'te sona doğru

Yurt dışı uçuş işlemlerinin devam ettiği havalimanında, dış Hatlara gelen yolcular, İGA çalışanları, Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından karşılandı.

Bazı yabancı yolcular, İstanbul Havalimanını çok beğendiklerini ifade etti. Yolcuların bir kısmı da havalimanında fotoğraf çektirdi.