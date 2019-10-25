KOCAELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bugün büyük kentlerin en büyük sorunu gettolaşma. Mesela site, zenginler toplanıyor orada ama insanlıktan nasibini almamış biri varsa yine mutsuzsun." dedi.

Demircan, "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin "İnsan ve Mekan" oturumunda yaptığı konuşmada, şehirlerin mekan ve insandan oluştuğunu, çevre faktörlerinin insanları etkilediğini, insanın çevresinin bir parçası olduğunu belirterek, "Mutlu şehir mutlu insandır. Demek ki çevre çok kıymetli bir kavram." değerlendirmesinde bulundu.

Bir şehirde inovasyon varsa girişimcilik, her ikisi varsa marka olduğunu aktaran Demircan, "Marka şehir belediye hizmetlerinin iyi olduğu bir şehir değildir, marka üretimlerin olduğu bir şehirdir. Eğitimle üretimi buluşturmak gerekiyor. Şehir planlamalarında semtlerin insanın üç çevresini çakıştırması lazım, yaşadığı çevre, okuduğu çevre ve çalıştığı çevre. Neden Bolu Mengen'den çok iyi aşçı çıkıyor. Belki de adamlar kahvehanede çorbanın tarifini yapıyor." diye konuştu.