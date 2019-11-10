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Büyük Önder Atatürk Hartum'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

Büyük Önder Atatürk Hartum'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Sudan'ın başkenti Hartum'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğindeki törene, Askeri Ataşe Albay Oğuzhan Öncül, Emniyet Müşaviri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hakkı Murat Yavaş'ın yanı sıra elçilik personeli, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve ülkedeki Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım mesajıyla başladığı konuşmasında, "Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı, yaşanan zorlukları, verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan hayata geçiriyoruz"

Atatürk'ün hep ilerlemeyi, önde olmayı öğütlediğini, herkesin bu hedefte çalışması gerektiğini söylediğini anımsatan Neziroğlu, şunları kaydetti:

"Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 81. yılında Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum."

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