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Büyük Önder Atatürk İran'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 17:14 | Son Güncelleme

Büyük Önder Atatürk İran'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Tahran Büyükelçiliği Tahran Türk Okulunda düzenlenen törenle anıldı.

Tahran'daki Türk vatandaşları ve elçilik çalışanlarının katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Tahran Türk Okulu Müdür Yardımcısı Özkan Uzun 10 Kasım'la ilgili bir konuşma yaptı.

Üzerinde Atatürk yazılı siyah tişörtlerle sahneye çıkan anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiir ve şarkılar seslendirildi, oratoryo gösterisi sunuldu.

Program çerçevesinde 10 Kasım haftası dolayısıyla düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
10 Kasım İRAN Tahran

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