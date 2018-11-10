Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SİİRT (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta törenlerle anıldı.
Siirt'teki ilk tören, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
"Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesince hazırlanan "Atatürk'ü Anma Gösterisi" sunuldu. Bu sırada salondakiler duygulu anlar yaşadı. Okulun korosu Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.
Törenler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan "Atatürk Resimleri" sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
Programa Vali Atik, Garnizon Komutan Vekili Albay Kenasarı ve Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın ile Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Bu arada, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sırasında polis ekiplerince Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde şüpheli görülen plakasız otomobilin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemede otomobilin, törene katılan bir öğretmene ait olduğu anlaşıldı.
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- Elazığ
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Elazığ'da da anma töreni düzenlendi.
Elazığ Öğretmenevi önündeki törende, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile Elazığ Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden etkinlikte konuşan Esra Zafer Eşref Yıldırım Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Fevzi Bal, Atatürk'ün yaşamı boyunca her adımını toplumun duyarlılıklarından kopmadan, dünyadaki değişimleri izleyerek ve milletin desteğini daima yanında hissederek atmış olduğunu belirtti.
Atatürk'ün barış içerisinde yükselmesini, büyümesini ve gelişmesini istediği Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini vurgulayan Bal, "Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.' sözü Cumhuriyeti geleceğe taşıyacak gençlerin yürüyecekleri zorlu yoldaki rehberliği niteliğindedir. Atatürk'ü anmak üzere toplandığımız bu anlamlı günde onu anmanın en doğru yolu onu iyi okumak ve onun sözlerini doğru yorumlamaktır." diye konuştu.
Bal, Türkiye Cumhuriyeti devletini millete armağan eden başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini sözlerine ekledi.
Atatürk konulu slayt gösterisi ile ölümünün yurt içi ve yurt dışı basındaki yankılarının anlatıldığı programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.
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- Şırnak
Şırnak'ta ilk tören Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'nun Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören, Şehri Nuh İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
"Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Güzel Sanatlar Lisesince hazırlanan "Atatürk'ü Anma Gösterisi" sunuldu. Okulun korosu Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.
Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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