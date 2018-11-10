Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

"Muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı ve milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe yoktur. Eşsiz kahraman Büyük Önder Atatürk'e olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün artarak, sonsuzluğa kadar sürecektir. Kurduğu Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. Onun aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 1. Ordu Komutanlığı'ndan Topçu Albay Mehmet Ali Yalgın da Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider olduğunu belirterek, şunları söyledi:

TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Atatürk'ü anlatan sinevizyon gösterisinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına İstanbul Erkek Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Gündüz bir konuşma yaptı.

Törende, anma haftası dolayısıyla İstanbul genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim dalında birinci olan Şişli FVM Özel Işık İlkokulu öğrencisi Defne Ünal, şiir dalında birinci olan Ayhan Şahenk Ortaokulu öğrencisi Ömer Levent Çetin ve kompozisyon dalında birinci olan Bahçelievler Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Pulat, ödüllerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın elinden aldı.

Resim yarışması ikincisi Beyoğlu Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Erdem Doster, şiir yarışması ikincisi Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Şevval Su Ketmen ve kompozisyon yarışması ikincisi Özel Gaziosmanpaşa Şefkat Koleji öğrencisi Rabia Betül Çınar'a ödüllerini, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever verdi.

Şiir yarışması üçüncüsü Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu öğrencisi Ahmet Emir Sevindir ve kompozisyon yarışması üçüncüsü Esenyurt Fikriye-Nuzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Öğrencisi Mehmet Bedirhan Dursun da ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan aldı.

Programda, şiir yarışması birincisi Ömer Levent Çetin, "Ölmedin Ölümsüzleştin" başlıklı şiirini, kompozisyon yarışması birincisi Mehmet Pulat da "Türkiye'de Hüzün ve Kararlılığın Yaprağı 10 Kasım" başlıklı kompozisyonu okudu.

Ödül töreninin ardından Kadıköy Avni Akyol Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Oratoryosu" sahnelendi. Oratoryo davetlilerden büyük alkış aldı.

