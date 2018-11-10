HABER

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle anıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Atatürk'ü anlatan sinevizyon gösterisinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına İstanbul Erkek Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Gündüz bir konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 1. Ordu Komutanlığı'ndan Topçu Albay Mehmet Ali Yalgın da Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı ve milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe yoktur. Eşsiz kahraman Büyük Önder Atatürk'e olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün artarak, sonsuzluğa kadar sürecektir. Kurduğu Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. Onun aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz."

Törende, anma haftası dolayısıyla İstanbul genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim dalında birinci olan Şişli FVM Özel Işık İlkokulu öğrencisi Defne Ünal, şiir dalında birinci olan Ayhan Şahenk Ortaokulu öğrencisi Ömer Levent Çetin ve kompozisyon dalında birinci olan Bahçelievler Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Pulat, ödüllerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın elinden aldı.

Resim yarışması ikincisi Beyoğlu Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Erdem Doster, şiir yarışması ikincisi Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Şevval Su Ketmen ve kompozisyon yarışması ikincisi Özel Gaziosmanpaşa Şefkat Koleji öğrencisi Rabia Betül Çınar'a ödüllerini, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever verdi.

Şiir yarışması üçüncüsü Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu öğrencisi Ahmet Emir Sevindir ve kompozisyon yarışması üçüncüsü Esenyurt Fikriye-Nuzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Öğrencisi Mehmet Bedirhan Dursun da ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan aldı.

Programda, şiir yarışması birincisi Ömer Levent Çetin, "Ölmedin Ölümsüzleştin" başlıklı şiirini, kompozisyon yarışması birincisi Mehmet Pulat da "Türkiye'de Hüzün ve Kararlılığın Yaprağı 10 Kasım" başlıklı kompozisyonu okudu.

Ödül töreninin ardından Kadıköy Avni Akyol Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Oratoryosu" sahnelendi. Oratoryo davetlilerden büyük alkış aldı.

PARTNERMilyonlarca işçiyi ilgilendiren kararMilyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk’ün son 24 saatini anlattıMustafa Kemal Ulusu, Atatürk’ün son 24 saatini anlattı
Atatürk büstüne saldırdılar!Atatürk büstüne saldırdılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa kemal atatürk 10 Kasım Atatürk Cemal Reşit Rey Konser Salonu

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Atatürk büstüne saldırdılar!

Atatürk büstüne saldırdılar!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.