Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın yolunun, milleti anlamaktan geçtiğini söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla DEÜ ev sahipliğinde anma töreni düzenlendi.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tarihinin her sayfasına adını şanla yazmış bir milletin var olma mücadelesine öncülük etmek, her daim güvendiği halkından aldığı güçle hareket etmek ve inandığı yolda yılmadan kararlılıkla yürümenin, büyük insanların sahip olduğu özellikler olduğunu vurguladı.

İstikbal ve istiklal sevdasını taşıyan, inancını akıl ile bütünleştirebilen insanların hem iyi bir lider hem de bir deha olarak geleceği şekillendirdiklerini dile getiren Hotar, şöyle konuştu: