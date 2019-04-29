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Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında 32 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 43'e yükseldi.

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Konya merkezli 32 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 28'i daha yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen 50 zanlıdan 28'i daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 43'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya merkezli 32 ilde 26 Nisan'da 30'u muvazzaf asker 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 15'i gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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