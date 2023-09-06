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Büyük paniğe neden olmuştu! Ataşehir'deki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Spor sırasında dehşeti yaşadılar... '6 binada milyonlarca liralık hasar'

06.09.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de dün bir spor salonunda çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden olmuştu. Yangın, başka binalara da sıçramıştı. Yangın sonucunda toplam 6 binada milyonlarca liralık hasar oluştuğu bildirildi. İş yeri hasar gören bir vatandaş ise "Şu an 6 binada hasar var. Sevindirici olan can kaybı olmamasıdır" dedi. İş yeri hasar gören medikal eldiven deposu sahibi de "30-35 milyon liralık zarar oluştu." diye konuştu. Öte yandan, yangının çıktığı ilk anlar kameraya yansıdı.

Büyük paniğe neden olmuştu! Ataşehir'deki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Spor sırasında dehşeti yaşadılar... '6 binada milyonlarca liralık hasar'

Yangın, dün öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir spor salonunda başlayıp başka binalara sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3-4 saatte söndürebildiği yangın, maddi hasara yol açtı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

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Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış anı spor salonundaki kameraya ve spor yapmak için salona gelen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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6 BİNADA MİLYONLARCA LİRALIK HASAR

DHA'nın haberine göre ise 5 binaya daha sıçrayan yangında binalar kullanılmaz hale geldi.

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Yangın sonucunda toplam 6 binada milyonlarca liralık hasar oluştu.

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"SEVİNDİRİCİ OLAN CAN KAYBI OLMAMASI"

Yangınla ilgili konuşan iş yeri hasar gören Levent korkut, "Soruşturduğumuzda spor salonunda elektrik kontağından çıktığını söylediler. 10-15 gün önce de aynı yerde elektrik kontağından yangın çıktığını ve söndürdüklerini söylediler. Şuan 6 binada hasar var. Sevindirici olan can kaybı olmamasıdır" dedi.

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Alevlerin sıçradığı cerrahi eldiven deposundaki ürünlerin tamamı da kullanılamaz hale geldi. Diğer binalarda oluşan zararın tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca İGDAŞ ile Ataşehir Belediyesi ekipleri de yanan binalarda inceleme yaptı.

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"30-35 MİLYON LİRALIK ZARAR OLUŞTU"

İş yeri hasar gören medikal eldiven deposu sahibi Serdar Güneş, "Spor salonundan çıkan yangınla bize ulaşmasın diye müdahale ettik ama alevler binalara sıçrayarak büyüdü. Burada medikal malzeme vardı. 30-35 milyon liralık zarar oluştu. Depoda 30-35 Milyon Liralık eldiven vardı. Keşke olmasaydı" dedi. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Ataşehir

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