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  4. Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez Küçük Çöl Toygarı görüldü

Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez Küçük Çöl Toygarı görüldü

11.05.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesinin önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Riva çayırları bugünlerde nadir bir türe ev sahipliği yapıyor. Bahar göçünde yüzlerce türden binlerce kuşa göçte ev sahipliği yapan İstanbul bu kez Türkiye’de ilk kez görülen Küçük Çöl Toygarı’nı ağırlıyor .

Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez Küçük Çöl Toygarı görüldü

Yaşam alanı çöl ve kurak araziler olan Küçük Çöl Toygarı’nın İstanbul’da fotoğraflanması kuş araştırmacıları ve gözlemcileri arasında büyük sevinçle karşılandı. İstanbul Beykoz’un Karadeniz kıyısında yer alan Riva Çayırlarında Doğa Fotoğrafçısı Metin Tuncer tarafından kaydedilen kuş türü ile Türkiye’deki belgelenmiş kuş türü sayısı 451’e yükseldi.

"YOLUNU ŞAŞIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

15 yıldır su altı fotoğrafçılığı yapan ve son yıllarda çektiği kuş fotoğraflarıyla da dikkat çeken Metin Tuncer Türkiye’ye yeni bir tür kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek "Yolunu şaşırmış bir birey olduğunu düşünüyoruz. Bu türün normalde yaşam alanı çöl ve kurak araziler olduğu için görülme ihtimali açısından bizler güney bölgelerimizde bekliyorduk. Ama bu minik kuş bizlere büyük bir sürpriz yaptı ve neredeyse Türkiye’nin en kuzeyinden hepimize 'merhaba' dedi. 15 yıldır yaptığım su altı fotoğrafçılığının ardından son 4 yıldır kuşları da çekiyorum. Doğayla uzun süredir ilgiliydim. Ve bu tecrübe ülkeme yeni bir kuş türü kazandırmayı da eklediğim için son derece mutluyum" şeklinde konuştu.

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Bu yeni tür ile Türkiye kuş listesindeki 489 muhtemel tür üzerinden 451 tanesi fotoğrafla belgelenmiş oldu. Öte yandan bu yolunu şaşırmış Küçük Çöl Toygarı için kuş gözlemciler yolunu şaşırmış olabileceği ve bu şekilde yaşam alanından çok uzaklara geldiği teorisinde bulundu.

KAYALIK ÇÖLLERDE YAŞIYOR

Küçük Çöl Toygarı kurak ve kayalık çöllerde yaşayan bir kuş türüdür. Batı Sahra’dan Suudi Arabistan’a dek olan bölgede yaşamını sürdüren bu küçük kuş türü için bu kayıt yabancı kuş gözlemciler tarafından da heyecanla karşılandı.

Kaynak: İHA

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