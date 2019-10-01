Büyük takdir toplayan TGS personeli o yolcu ile buluştu

Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,DHA

İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, uçuş işlemlerini yaptığı Nevin Tolay'ı depremin başlamasıyla birlikte kolundan tuttuğu gibi yanına alarak, birlikte masanın altına giren TGS yer hizmetleri görevlisi Üzeyir Ergezen, yaşadıkları o anları anlattı. Nevin Tolay, kendisine yardımcı olan personele teşekkür ederken, olay anında soğukkanlı davranışıyla dikkat çeken Ergezen ise "Bizim için yolcunun sağlığı fevkalade önemlidir" diye konuştu.

İstanbul'da yaşanan 5,8'lik deprem, İstanbul Havalimanı'nda da kısa süreli paniğe neden olmuştu. Deprem anına ilişkin sosyal medyada gündeme gelen bir güvenlik kamerası görüntüsünde, TGS çalışanı Üzeyir Ergezen'in, bilet ve bagaj işlemlerini yaptığı Nevin Tolay'ı depremden korumak adına yaptığı hareket büyük takdir toplamıştı.

Deprem sırasında uçuş işlemleri için bankoya gelen Nevin Tolay isimli yolcu, TGS görevlisi Üzeyir Ergezen tarafından adeta koruma altına alınmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda deprem olduğunu anlayan TGS görevlisi Ergezen, kadın yolcuyu da yanına alarak uçuş işlemlerinin yapıldığı bankonun altına girmişti. Deprem bittikten sonra masanın altından çıkan personel ve yolcu, yaşadıkları şoku atlattıktan sonra işlemlerine kaldıkları yerden devam etmişti. Bu anlara ilişkin görüntüler, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.