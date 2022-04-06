Büyük tartışma yaratmıştı! ABD'nin Oklahoma eyaletinde kürtajı yasaklayan tasarı onaylandı

Oklahoma'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalet meclisi, hayati durumlar dışında kürtajı tamamen yasaklayan tasarıyı 14'e karşı 70 oyla kabul etti.

Tasarının onayı, "tıbbi acil vakalarda hamile bir kadının hayatını kurtarabileceği" durumlar dışında, kadınların kürtaj seçimini engelleyen bir uygulamanın önünü açarken aleyhte hareket edecek tıp uzmanları 100 bin dolar para cezasıyla ve 10 yıl hapisle yargılanabilecek.

Bebeklerin yaşam hakkının engellenmemesi gerektiği düşüncesiyle hazırlanan tasarı, meclisin onaylaması durumunda daha önceden taahhütte bulunan Vali Kevin Stitt'in imzalaması sonrasında tamamen yasalaşmış olacak.

Oklahoma Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Direktörü Tamya Cox-Toure yaptığı açıklamada, tasarıyı bireysel haklar bağlamında eleştirirken "İnsanlar kürtaj da dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları temel sağlık hizmetlerine erişebilmeli." ifadesine yer verdi.

Kararın, on milyonlarca kadın için kürtaj hizmetlerini kesebileceği ve yaklaşık 20 civarında eyalette benzer kararların alınmasına örnek teşkil edebileceği öngörüldü.

Texas eyaletinde 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olan kürtaj yasağı sonrası ilk bir aylık süreçte kürtaj operasyonlarının yüzde 60 düştüğü, kürtaj olmak isteyen kadınların bu sağlık hizmetini almak için komşu eyalet Oklahoma'ya yolculuk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

AA

