HABER

Büyük tehlike bekleniyor: Plajlar kaybolabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Japonya Ulusal Çevre Araştırmaları Enstitüsü ile 27 farklı kurumun araştırmaları sonucunda Japonya'daki kumlu plajların yüzde 60'ının küresel ısınma sonucu yükselen deniz seviyeleri nedeniyle bu yüzyıl sonunda ortadan kaybolabileceği açıklandı.

Büyük tehlike bekleniyor: Plajlar kaybolabilir

Japonya Ulusal Çevre Araştırmaları Enstitüsü ile 27 farklı kurumdan temsilcilerin oluşturduğu bilim insanları grubu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli raporları ve diğer ilgili kaynakların 2014 değerlendirmelerinden elde edilen verileri analiz etti. Uzmanlar, küresel sıcaklığın yaklaşık 4 santigrat derece yükselmesi halinde, Japon takımadalarındaki deniz seviyelerinin, 21. yüzyılın sonuna kadar 60 santimetreye kadar yükselebileceğini söyledi.

Deniz seviyesindeki söz konusu yükselmenin, Japonya'nın 77 sahil bölgesini olumsuz etkileyeceğini kaydeden uzmanlar, sahillerin yüzde 74 ila 96 arasındaki bölümünün yarısından fazlasının sular altında kalabileceğini ekledi. Araştırmacılar, yetkilileri afetlerin azaltılması ve çevrenin korunması için önlem almaya çağırırken, turizm ve ekosistem için plajların önemine vurgu yaptı.

KUMLU PLAJLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Risk bölgesinde yer alan kumlu plajların yüzde 46 ile 60 arasındaki kısmının tamamen kaybolacağını öngören heyet, endüstriyel ve kentsel faaliyetler ile tayfunlardan gelen yüksek dalgaların ülke çapındaki plajlarda erozyona sebep olduğu uyarısında bulundu.

Yayınlanan rapora göre, Tokyo'nun güneyindeki Chigasaki şehrinde kıyı şeridi, 2005 yılına kadar olan süreçte yaklaşık 50 yıl boyunca 50 metreye kadar daraldı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
CPJ: En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'deCPJ: En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de
Ankara'da Hızlı Tren Kazasında 9 Kişi Yaşamını YitirdiAnkara'da Hızlı Tren Kazasında 9 Kişi Yaşamını Yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
plajlar Japonya Ulusal Çevre Araştırmaları enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!

Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NASA paylaştı: İşte Güneş'ten en yakın kare

İşte Güneş'ten en yakın kare

Gazze'de ablukayı 'kırmızı altın' ile deliyorlar

Gazze'de ablukayı 'kırmızı altın' ile deliyorlar

Meditasyon yapan budist rahip leopar saldırısında öldü

Meditasyon yapan budist rahip leopar saldırısında öldü

Porno yıldızı, Trump'a 300 bin dolar ödeyecek!

Porno yıldızı, Trump'a 300 bin dolar ödeyecek!

Trump’ın eski avukatına 3 yıl hapis cezası

Trump’ın eski avukatına 3 yıl hapis cezası

'ABD beni öldürüp hükümeti düşürmek istiyor'

'ABD beni öldürüp hükümeti düşürmek istiyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.