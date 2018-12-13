Büyük tehlike bekleniyor: Plajlar kaybolabilir

Japonya Ulusal Çevre Araştırmaları Enstitüsü ile 27 farklı kurumdan temsilcilerin oluşturduğu bilim insanları grubu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli raporları ve diğer ilgili kaynakların 2014 değerlendirmelerinden elde edilen verileri analiz etti. Uzmanlar, küresel sıcaklığın yaklaşık 4 santigrat derece yükselmesi halinde, Japon takımadalarındaki deniz seviyelerinin, 21. yüzyılın sonuna kadar 60 santimetreye kadar yükselebileceğini söyledi.

Deniz seviyesindeki söz konusu yükselmenin, Japonya'nın 77 sahil bölgesini olumsuz etkileyeceğini kaydeden uzmanlar, sahillerin yüzde 74 ila 96 arasındaki bölümünün yarısından fazlasının sular altında kalabileceğini ekledi. Araştırmacılar, yetkilileri afetlerin azaltılması ve çevrenin korunması için önlem almaya çağırırken, turizm ve ekosistem için plajların önemine vurgu yaptı.

KUMLU PLAJLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Risk bölgesinde yer alan kumlu plajların yüzde 46 ile 60 arasındaki kısmının tamamen kaybolacağını öngören heyet, endüstriyel ve kentsel faaliyetler ile tayfunlardan gelen yüksek dalgaların ülke çapındaki plajlarda erozyona sebep olduğu uyarısında bulundu.

Yayınlanan rapora göre, Tokyo'nun güneyindeki Chigasaki şehrinde kıyı şeridi, 2005 yılına kadar olan süreçte yaklaşık 50 yıl boyunca 50 metreye kadar daraldı.

