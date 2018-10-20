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Büyük usta Ara Güler'e veda...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor.

İşte törenden görüntüler...

Ara Güler'e veda!

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Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler için Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor.
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Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor
Güler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin yapılacağı sahneye getirildi.
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Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor
Törene Güler'in çok sayıda seveni katılırken, sevenleri tabutu başında fotoğraf sanatçısını andı.
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Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor
Meydandaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde de tören düzenlenecek.
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Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor
Ayrıca törenin düzenlendiği Galatasaray Meydanı'nın hemen yanında 'Ara Güler Sokağı' olması ise dikkat çekti.
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ara güler istanbul cenaze

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