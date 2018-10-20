Büyük usta Ara Güler'e veda...

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler için Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor.

Törene Güler'in çok sayıda seveni katılırken, sevenleri tabutu başında fotoğraf sanatçısını andı.

Meydandaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde de tören düzenlenecek.

5 / 5 Usta Fotoğrafçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

Ayrıca törenin düzenlendiği Galatasaray Meydanı'nın hemen yanında 'Ara Güler Sokağı' olması ise dikkat çekti.