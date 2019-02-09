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Büyük Uygur halk ozanı Abdurrahim Heyit hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan’ın tarihi ve kültürünü yansıtan şarkılarıyla tanınan Uygur halk ozanı Abdurrahman Heyit’in Çin’in zorunlu eğitim kampı olarak isimlendirdiği hapishanede hayatını kaybettiği bildirildi.Haberi sosyal medya hesabından duyuran, kendisi de şair olan Bünyamin Aksungur, Abdarrahim Heyit’in ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullandı:"Zalim Çin yönetimince Uçraşkanda, Karşılaşınca ve Atalar adlı şarkısı yüzünden 8 yıl hapse mahkum edilmişti.

Doğu Türkistan’ın tarihi ve kültürünü yansıtan şarkılarıyla tanınan Uygur halk ozanı Abdurrahman Heyit’in Çin’in zorunlu eğitim kampı olarak isimlendirdiği hapishanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran, kendisi de şair olan Bünyamin Aksungur, Abdarrahim Heyit’in ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Zalim Çin yönetimince Uçraşkanda, Karşılaşınca ve Atalar adlı şarkısı yüzünden 8 yıl hapse mahkum edilmişti. Kamp dedikleri hapishanede türlü ve ağır işkenceler gördü. Ziyaretine sadece oğlu gidebilmiş ve babasını çok zayıflamış ve bitkin bulduğunu söylemişti. 8 yıl işkence altında yaşayabileceğine inanılmıyordu. Öyle de oldu. 2 yıl dayanabildi. Daha önce de öldüğü/öldürüldüğü yolunda haberler geliyor ancak teyid edilemiyordu. Maalesef bu kez haber doğru!"
Çin güvenlik kuvvetleri Nisan 2017’de, Abdurrahim Heyit’i evinde ziyaret ederek, ‘Atalar’ adlı şiiri kimin yazdığını kendisinin bu şiiri niye bestelediğini sormuş, şiirin içinde geçen ‘Cinglerde şehit” savaş şehitleri sözlerinin aşırılık ifade ettiği ve ayaklanma çağrısı yaptığı iddiasıyla ozanı tutuklamıştı.
Abdurrahim Heyit’in şarkılarının çoğunun Uygurların tarihi ve kültürünü yansıttığı belirtildi.

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