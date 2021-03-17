HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Büyük vicdansızlık! Hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

Büyük vicdansızlık! Hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

17.03.2021 08:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

Screenshot_13

HIRSINI ALAMADI ÇANTA FIRLATTI

Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Screenshot_11

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılarEvlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 18 yorum
kedi sana ilismemis sen kediden ne istersin ahlaksız !!!
boyle insanlarla yasiyoruz allah sonumuzu hayir eylesin.
vicdansızlar,merhamet yoksunu Allah seni cayır,cayır cehennemde yaksın...

En Çok Okunan Haberler

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı: 'Yeni mi uyandın aslan, selamünaleyküm'

Ayıyla karşılaştı: 'Yeni mi uyandın aslan, selamünaleyküm'

Hemşehrisinden Nusret'e 8 kıtalık şiir: 'Namını dünyaya saldın, sen bu marifeti kimlerden aldın?'

'Namını dünyaya saldın, sen bu marifeti kimlerden aldın?'

Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

Adana'da korkunç olay! Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Koronavirüsü atlattığı biliniyordu, evinde ölü bulundu

Bakırköy'deki bir süpermarkette silahlı soygun

Süpermarkette silahlı soygun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.