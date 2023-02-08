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  4. Büyük yıkımın ardından Minik Ayla'yı kurtaran komutan gözyaşlarına boğuldu! "Okula gideceğim diyor ya..."

Büyük yıkımın ardından Minik Ayla'yı kurtaran komutan gözyaşlarına boğuldu! "Okula gideceğim diyor ya..."

08.02.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalar sürüyor. Deprem bölgesinde Minik Ayla'ya kurtaran bir komutanın gözyaşları dikkat çekti. Enkazdan çıkarılan Ayla'ya elleriyle su içiren komutan, muhabirin "Ne oldu Ayla'yla aranızda?" sorusuna ağlayarak 'Kurtardık' cevabını verdi.

Büyük yıkımın ardından Minik Ayla'yı kurtaran komutan gözyaşlarına boğuldu! "Okula gideceğim diyor ya..."

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem Türkiye'yi sarstı. Dünyanın dört bir yanından yardımlar gelirken Milli Savunma Bakanlığı da enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Depremin 3. gününde enkaz çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesinde enkaz altında kalan minik Ayla'yı kurtaran bir komutanın duygulandığı anlar da kameralara yansıdı.

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BİR SÜRE KENDİNE GELEMEDİ

Uzun saatler süren çalışma sonrasında Ayla isimli çocuğu enkazdan çıkaran komutan gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda kameralara yansıyan komutan başka bir arkadaşı kendisine su verirken "Okula gideceğim ben diyor ya" dedi.

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Minik Ayla'ya elleriyle su içiren komutan, muhabirin "Ne oldu Ayla'yla aranızda?" sorusuna ağlayarak 'Kurtardık' cevabını verdi.

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deprem Kahramanmaraş

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