HABER

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında bir engellinin de olduğu 140 kişi, sahilden bin 200 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aralarında bir engellinin de olduğu 140 kişi, sahilden bin 200 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzdü.

Ortakent-Yahşi sahilinde toplanan 140 kişi, ısınma hareketlerinin ardından denize girdi. Aralarında çocukların da olduğu yüzücüler, bin 200 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na kulaç attı.

Mesafenin uzunluğu ve denizdeki akıntı nedeniyle zaman zaman zorluk yaşayan yüzücüler adaya ulaşmayı başardı.

Yüzücülere sürat tekneleri ve jet-skiler de eşlik etti. Parkurda zorlanan bazı yüzücüler, sahil güvenlik botlarına alındı.

Adaya ilk çıkanlardan Deniz Atazülal, gazetecilere yaptığı açıklamada, etabı çok zorlanmadan geçtiğini söyledi.

Yüzme sporuyla ilgilendiğini belirten Atazülal, etkinliğe ikinci kez katıldığını ifade etti.

Yüzücülerden Koray Aydın da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yüzmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya da hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla Çelebi Adası'na yüzdüklerini ifade etti.

Etkinlik komitesinde yer alan Nazife Pekşen de 8 yıldır geleneksel hale getirdikleri organizasyonda 6 yaşından 78 yaşına kadar katılımcı bulunduğuna dikkati çekti.

Organizasyon sorumlularından Atakan Atmaca da etkinliği sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Her geçen yıl gittikçe katılım artıyor. Bu etkinliğe ilginin arttığını görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar, Çelebi Adası'nda Türk bayrağı açtı.

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...
Marmara Adası’nda açıkta ateş yakılması yasaklandıMarmara Adası’nda açıkta ateş yakılması yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı bodrum Çelebi Adası deniz engelli Muğla Ortakent-Yahşi yüzme

En Çok Okunan Haberler

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

Tramvay raydan çıktı! Seferler durdu

Son dakika! Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Büyük zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, sözleri 'pes' dedirtti

Böyle geldi, 'devamı haftaya' dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.