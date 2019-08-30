Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aralarında bir engellinin de olduğu 140 kişi, sahilden bin 200 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzdü.

Ortakent-Yahşi sahilinde toplanan 140 kişi, ısınma hareketlerinin ardından denize girdi. Aralarında çocukların da olduğu yüzücüler, bin 200 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na kulaç attı.

Mesafenin uzunluğu ve denizdeki akıntı nedeniyle zaman zaman zorluk yaşayan yüzücüler adaya ulaşmayı başardı.

Yüzücülere sürat tekneleri ve jet-skiler de eşlik etti. Parkurda zorlanan bazı yüzücüler, sahil güvenlik botlarına alındı.

Adaya ilk çıkanlardan Deniz Atazülal, gazetecilere yaptığı açıklamada, etabı çok zorlanmadan geçtiğini söyledi.

Yüzme sporuyla ilgilendiğini belirten Atazülal, etkinliğe ikinci kez katıldığını ifade etti.

Yüzücülerden Koray Aydın da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yüzmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya da hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla Çelebi Adası'na yüzdüklerini ifade etti.