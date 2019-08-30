Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

BAKÜ (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.
Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necmeddin Sadıkov, Askeri Ateşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, siyasetçiler, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Resepsiyonda Büyükelçi Özoral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle gönderdiği mesajını okudu.
Resepsiyon, Türk mutfağından lezzetlerin ikramıyla sona erdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum