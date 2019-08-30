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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 22:32 | Son Güncelleme

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi

Sakarya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, bundan bin yıl önce 26 Ağustos'ta Malazgirt'ten girmek suretiyle bu toprakların yurt olduğunu anlattı.

O günden sonra ağustos ayında değişik zaferlere, başarılara imza atıldığını ifade eden Nayir, bu zor coğrafyada verilen mücadelelerin kıymetinin bilinip şehitlik ve gazilik duygularının gelecek nesillere aktarılarak ayakta kalınabileceğini ifade etti.

Vali Nayir, şöyle konuştu:

"Vermiş olduğumuz bu fotoğraf, 30 Ağustos'ta savaşta elde edilen birlik ve beraberliğin bugün de devam ettiğini göstermesi açısından gerçekten önemlidir. 30 Ağustos, başarılmaz zannedilen önemli merhaleleri başardığımızın bir göstergesi, inancın, imanın zaferi, silahlara karşı inancımızın başarılı olduğu bir zaman. Bu zor coğrafyada önümüze çıkacak engellere karşı yine şu salonda gösterdiğimiz birlik ve beraberlikle, inancımıza ve ümidimize sonuna kadar bağlı olarak yaşadığımız takdirde başarılı olacağız.

Yoksa bu zor coğrafyadan bizi söküp atmak isteyenler her zaman var olacak. En son 15 Temmuz'da gördük, yine içeriden ve dışarıdan iş birlikçilerle bu toprakları bize çok görenler var, var olmaya da devam edecek."

Resepsiyona, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Danışan, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Resepsiyon

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