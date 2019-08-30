Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

Sakarya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, bundan bin yıl önce 26 Ağustos'ta Malazgirt'ten girmek suretiyle bu toprakların yurt olduğunu anlattı.

O günden sonra ağustos ayında değişik zaferlere, başarılara imza atıldığını ifade eden Nayir, bu zor coğrafyada verilen mücadelelerin kıymetinin bilinip şehitlik ve gazilik duygularının gelecek nesillere aktarılarak ayakta kalınabileceğini ifade etti.

Vali Nayir, şöyle konuştu:

"Vermiş olduğumuz bu fotoğraf, 30 Ağustos'ta savaşta elde edilen birlik ve beraberliğin bugün de devam ettiğini göstermesi açısından gerçekten önemlidir. 30 Ağustos, başarılmaz zannedilen önemli merhaleleri başardığımızın bir göstergesi, inancın, imanın zaferi, silahlara karşı inancımızın başarılı olduğu bir zaman. Bu zor coğrafyada önümüze çıkacak engellere karşı yine şu salonda gösterdiğimiz birlik ve beraberlikle, inancımıza ve ümidimize sonuna kadar bağlı olarak yaşadığımız takdirde başarılı olacağız.