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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 22:46 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Oynanan bütün oyunlar hala sanki 1071'de başlamış olan meydan muharebesinin devamı gibidir. Hala Haçlı zihniyeti, 'Türkleri bu coğrafyadan, bu topraktan silebilir miyiz'in peşindedir ama avuçlarını yalarlar"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, oynanan bütün oyunların hala sanki 1071'de başlamış olan meydan muharebesinin devamı gibi olduğunu belirterek, "Hala Haçlı zihniyeti, 'Türkleri bu coğrafyadan, bu topraktan silebilir miyiz'in peşindedir ama avuçlarını yalarlar." dedi.

Karaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı dolayısıyla Antalya Valiliğince Subay Orduevi'nde düzenlenen resepsiyonda, 30 Ağustos'un sadece bir meydan muharebesinin kazanılması olmadığını söyledi.

30 Ağustos Zaferi'nin önemine dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak bu topraklarda hala mücadeleye devam ediyoruz. Etrafımıza bakın. Suriye'ye, Irak'a, Doğu Akdeniz'e bakın. Oynanan bütün oyunlar, hala sanki 1071'de başlamış olan meydan muharebesinin devamı gibidir. Hala Haçlı zihniyeti, 'Türkleri bu coğrafyadan, bu topraktan silebilir miyiz'in peşindedir ama avuçlarını yalarlar. Biz inşallah kıyamete kadar bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz."

Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu ile davetlilerin bayramını tebrik etti.

Resepsiyona, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum müdürleri ve askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

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