Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katıldı. AA'nın haberine göre, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

**AHIRLARDA BULUNAN 7 AT ÖLDÜ

DHA'nın geçtiği bilgilere göre ise, yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın öldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

