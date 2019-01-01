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Büyükada'da at ahırında yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 14:02 | Son Güncelleme

Büyükada'da at ahırında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ahırlarda bulunan 7 atın öldüğü belirtildi.

Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katıldı. AA'nın haberine göre, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

**AHIRLARDA BULUNAN 7 AT ÖLDÜ

DHA'nın geçtiği bilgilere göre ise, yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın öldüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

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