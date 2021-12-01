HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Büyükada'yı lodos vurdu! Dev dalgalar tsunami gibi geldi, kaldırım taşlarını söktü

Büyükada'yı lodos vurdu! Dev dalgalar tsunami gibi geldi, kaldırım taşlarını söktü

01.12.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan lodosla oluşan dev dalgalar vapur iskelesi ile çevredeki restoranlara zarar verdi. Dev dalgalar, sahildeki kaldırım taşlarını bile sökerken, iş yerlerine verdiği zarar ve çalışanların yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükada'yı lodos vurdu! Dev dalgalar tsunami gibi geldi, kaldırım taşlarını söktü

İstanbul'u iki gün boyunca kuvvetli lodos etkili oldu. Hızı 130 kilometreyi bulan kuvvetli lodos çatıları uçurdu, ölümlere neden oldu.

Lodosla oluşan dev dalgalar Büyükada'yı da vurdu. Dev dalgaların vurduğu Büyükada vapur iskelesi ve sahil sular altında kaldı.

Dalgalar sahil yolu ve parklarda bulunan parke taşlarını söktü, restoranlara büyük zarar verdi. Dev dalgaların gelişi, iş yerlerine verdiği zarar ve çalışanların yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

Lodosun ardından bugün hasar tespit ve temizlik çalışması yapıldı. İptal edilen seferlerin tekrar başlamasıyla sabah erken saatlerde adaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri çalışmaya başladı.

"20 BİN LİRALIK BİR HASARIM VAR"

Lodos yüzünden restoranı sular altında kalan Kemal Kaya, "Benim dükkanım rüzgardan dolayı bu hale geldi. Dün saat 15.30 gibi bir anda rüzgar olmasıyla bütün tabak, bardak, masa, sandalyeler hepsi perişan oldu. En az 20 bin liralık bir hasarım var" dedi.

"TAŞLAR DÜKKANIMIN İÇİNE KADAR GİRDİ"

Restoranı sular altında kalan bir başka işletmeci Yunus Olcay da, "Herkese geçmiş olsun diyorum. İki gün önce dükkanım bu hale geldi. Lodos belki taşları yerinden sökmeseydi dükkanım bu kadar zarar görmeyecekti. Taşlar dükkanımın içine kadar girdi. Kısmen 100 bin liralık bir hasarım var" diye konuştu.

"İKİ GÜNLÜK LODOSLA ADA BU HALE GELDİ"

Büyükada Sakini Oktay Ünal ise, "Tabiat kendisiyle oyun oynanmasını sevmez. Dolayısıyla kendisinden alınanı tekrar geri alıyor. Yaşanan lodosla birlikte bütün bu sahil yolunda bulunan taşlar söküldü. Alt tarafı iki günlük lodosla Ada bu hale geldi. Daha uzun sürseydi daha da kötü olabilirdi. Şu an hava biraz daha sakinledi. Vapur seferleri başladı" diye konuştu. Büyükada sakini Yıldız Öztürk de, "Lodostan en çok sahil kesimi etkilendi. Lodos sahilde bulunan taşları kaldırdı. Kafelerin için taşlarla dolu" ifadelerini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
PARTNER Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama: Eliniz yüzünüz düzgünse... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama: Eliniz yüzünüz düzgünse...
Şebeke yine iş başında! Önce domates attı sonra soyunduŞebeke yine iş başında! Önce domates attı sonra soyundu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı

Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Meral Akşener, asgari ücret önerisini açıkladı

Meral Akşener, asgari ücret önerisini açıkladı

Eşi iç çamaşırıyla kapıyı açınca şüphelendi, gardırobu açınca...

Eşi iç çamaşırıyla kapıyı açınca şüphelendi, gardırobu açınca...

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.