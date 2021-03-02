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Büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi

02.03.2021 07:18 | Son Güncelleme:
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Büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi

Tokat’ta dorsesi büyükbaş hayvan dolu TIR yan yattı. Kaza sonrası bazı hayvanlar kaçarken, yaralanan hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevki İhsaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan Amasya’ya kesimhaneye 31 adet büyükbaş hayvan taşıyan M. Ç. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Yan yatan TIR'ın iki katlı dorsesinin üst katında bulunan hayvanlardan bazıları gecenin karanlığında kaçarak gözden kayboldu. TIR'ın üst ve alt katında sıkışan hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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