Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ilçeye kazandırdığı Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası önünde yer alan Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenleme ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi. Meydan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 21.00’de gerçekleşecek olan Aleyna Tilki konserine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine ve milli bayramlarımıza sahip çıkan Başkan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Akgün’ün ilçeye armağan ettiği Cumhuriyet Kent Meydanı’nda hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerini sürdüren Akgün, milli bayram ve törenlerin yapılacağı Büyükçekmece’ye yakışacak modern ve büyük bir meydanı ilçeye kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyor. Havuz ve peyzaj çalışmasıyla modern bir görünüm oluşturan meydan ayrıca Büyükçekmecelilerin hoşça vakit geçirebileceği bir alan olarak da tasarlandı.

Büyükçekmecelilere görsel bir şölen sunacak

Mimarisi ve hizmet kalitesiyle sadece Büyükçekmece’de değil diğer tüm ilçeler arasında örnek gösterilen Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası önünde yapımı devam eden Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenleme ve yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Toplamda 32 bin 500 metrekare alandan oluşan meydanın içerisinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büstleri, heykeller ve süs havuzları yer alıyor. Meydan içerisinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları sayesinde bitki ve ağaç dikimleri de yapılıyor. Özel aydınlatmalar sayesinde meydan, gündüzleri olduğu gibi gece de büyüleyici bir atmosfere sahip olacak. (İHA)

