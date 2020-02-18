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Büyükçekmece D-100'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda iddiaya göre makasa atarak gelen otomobilin sürücüsü, önündeki TIR ile başka bir otomobilin arasına girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR sürücüsü kendilerine çarpan otomobilin makas atarak geldiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

Büyükçekmece D-100'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 17.45 sıralarında, Büyükçekmece D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü Salih E., önündeki Murat T.'nin kullandığı TIR ile Ahmet K.'nin kullandığı otomobilin arasından geçmek istedi. Otomobil, solundaki TIR ile sağındaki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, Salih E.'nin yanında bulunan Adnan Tansu (38) ağır yaralanarak otomobilde sıkıştı. Salih E. ile adı öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipler, çalışma yaparak otomobilde sıkışan Adnan Tansu'yu kurtardı. 3 yaralı da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Adnan Tansu, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü. TIR sürücüsü Murat T. ile kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ahmet K. ifade işlemleri işin polis merkezine götürüldü.

'MAKAS' İDDİASI

Kazaya karışan TIR sürücüsü Murat T., "Ben TIR'ı kullanıyordum. Sağımdaki arabayı sollamaya geçiyordum, geçmeden sağımdaki aynadan arkaya bakıyordum zaten. Arkadan iki kere makas attı. Makas attıktan sonra geldi, ikimizin arasına girdi, onun soluna benim sağ basamağıma. Sollamaya geçtiğim araç ile ikimizin arasına girdi. İkimizin arasına çaprazlama girdi, makas atar gibi" dedi.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece D-100 Karayolu TIR trafik kazası

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