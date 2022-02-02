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Büyükçekmece'de "Dali" maskeli hırsızlık! Ev sahibine yakalanınca kaçtılar

02.02.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan hırsızlık olayı şaşkına çevirdi. Tüm dünyada yankı uyandıran dizi "La Casa de Papel"deki soyguncuların kullandığı "Dali" maskesini takan hırsızlar, sabah karşı bir daireye girdi. Ev sahibine yakalanınca kaçan hırsızların görüntüsü güvenlik kamerasına yansırken, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de "Dali" maskeli hırsızlık! Ev sahibine yakalanınca kaçtılar

Büyükçekmece'de yaşanan ilginç hırsızlıkta, internet platformunda yayınlanan ünlü dizi "La Casa de Papel"de soyguncuların kullandığı 'Dali' maskesi takan bir kişi ve yanındaki arkadaşı, girdikleri dairede ev sahibine yakalanınca kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi'nde sitedeki dairede yaşandı. Otomobille gelen 2 kişi, sitenin duvarından atlayarak içeri girdi. Bir süre sitenin etrafında dolaşarak çevreyi kontrol eden şüphelilerden biri, internet platformunda yayınlanan ünlü dizi "La Casa de Papel"de, soyguncuların kullandığı "Dali" maskesini yüzüne takıp, zemin katta bulunan dairenin camını açtı. 2 hırsız evde bulunan cep telefonu, 6 saat ve cüzdanda bulunan bir miktar parayı aldı.

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EV SAHİBİNE YAKALANDILAR

Bu sırada ev sahibi seslere uyanınca 2 hırsız, kaçmaya başladı. Girdikleri duvardan tekrar atlayan hırsızlar, geldikleri otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası ev sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi Büyükçekmece
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