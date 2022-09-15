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Büyükçekmece'de ilginç intihar girişimi! Kıyafetlerini çıkardı, üst geçitten sarktı...

15.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'deki metrobüs üst geçidinde görenleri şaşkına çeviren bir intihar girişimi yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üst geçitten sarkarak intihar girişimde bulundu. Kıyafetlerini de çıkaran kişi, görevliler tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. İşte olayın detayları...

Büyükçekmece'de ilginç intihar girişimi! Kıyafetlerini çıkardı, üst geçitten sarktı...

Şaşkına çeviren olay, sabah 07.00 sıralarında Büyükçekmece’de bulunan metrobüs üst geçidinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu söylenen bir şahıs metrobüs üst geçidinin altında bulunan korkuluklara girip atlamak istedi.

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Durumu gören vatandaşlar polis , itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Kıyafetlerini de çıkaran şahıs, 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

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Bölgede olay nedeniyle trafik yoğunlaştı. İkna edilen şahıs itfaiye ekibi merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Büyükçekmece
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