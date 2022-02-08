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Büyükçekmece'deki araç muayene istasyonunda feci ölüm! Üzerinden servis aracı geçti

08.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen feci olayda araç muayene istasyonunda servis aracının üzerinden geçtiği bir kadın hayatını kaybetti. Sürücü, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yaşanan kazayı anlatan Yavuz Şahin, "Sabah dükkanı açtıktan yaklaşık 2 saat sonra oldu. Bir minibüsün sürücüsü aracıyla, geri gelirken kadını görmemiş, çarpmış. Kadın olay yerinde vefat etmiş" dedi.

Büyükçekmece'deki araç muayene istasyonunda feci ölüm! Üzerinden servis aracı geçti

Kaza, dün sabah 08.30 sıralarında Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesindeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü T.S.'nin geri geldiği servis aracı, Suzan Ü. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen kadın, kafasını yere vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Suzan Ü.'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, servis aracının sürücüsü T.S.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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"KADINI GÖRMEMİŞ, ÇARPMIŞ"

Yaşanan kazayı anlatan Yavuz Şahin, "Sabah dükkanı açtıktan yaklaşık 2 saat sonra oldu. Bir minibüsün sürücüsü aracıyla, geri gelirken kadını görmemiş, çarpmış. Kadın olay yerinde vefat etmiş" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece
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