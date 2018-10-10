İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında, Büyükçekmece'de drone ile trafik denetimi yapıldı.

Büyükçekmece Kamiloba E-5 karayolu Işıklar mevkisinde havalanan "drone" ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

Drone görüntülerinde kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ve hız ihlali yaptığı, cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Bazı sürücüler ise ''drone'' ile havadan yapılan trafik denetiminin takdirle karşıladıklarını belirtti.

Drone ile trafik denetimlerinin 26 Ekim'e kadar süreceği öğrenildi.

