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  4. İstanbul'un çıkış noktalarında trafik yoğunluğu! Zaman zaman durma noktasına geldi

İstanbul'un çıkış noktalarında trafik yoğunluğu! Zaman zaman durma noktasına geldi

15.06.2024 08:36
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Kurban Bayramı arifesinde, sabahın erken saatlerinde Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini İstanbul'un dışında geçirmek isteyenler sabahın erken saatlerinde yola çıkınca İstanbul'un çıkış noktalarının bazılarında trafik oluştu.

İstanbul'un çıkış noktalarında trafik yoğunluğu! Zaman zaman durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bayram arifesinde yola çıktı. Sabahın erken saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinde’ 68 bin 655 kilometrelik yolun durumu 4 bin kamera anlık olarak izleniyor. Yollarda oluşacak herhangi bir durumda ise 5 bin personel ile bin 500 makine ile müdahale edilecek.

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Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik haberler arefe günü
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