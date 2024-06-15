İstanbul'un çıkış noktalarında trafik yoğunluğu! Zaman zaman durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bayram arifesinde yola çıktı. Sabahın erken saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinde’ 68 bin 655 kilometrelik yolun durumu 4 bin kamera anlık olarak izleniyor. Yollarda oluşacak herhangi bir durumda ise 5 bin personel ile bin 500 makine ile müdahale edilecek.

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





