Büyükçekmece'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Büyükçekmece Karasu Viyadüğünde seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın sürücüsü viyadükten düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralı sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

