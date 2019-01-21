Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kamiloba D-100 kara yolunda Silivri istikametine seyreden Ercan Çakmak (36) idaresindeki 34 JK 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan benzin istasyonun fiyat tabelasına çarparak durabildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ercan Çakmak ile otomobilde bulunan Sonay Atipoğlu'nun (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakmak ile Atipoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

