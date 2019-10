Büyükelçi Başçeri: “Adada adil ve kalıcı bir çözüm bulunana dek çaba göstermeye devam edeceğiz”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet tarihinin en önemli sınavlarından biri olan 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin var gücüyle yanında durduğu Kıbrıs Türk halkının, her şeyden önce can güvenliğini sağlamak ve adanın asli unsuru olmaktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini teminat altına almak için gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Aynı çabayı adada adil ve kalıcı bir çözüm bulunana dek göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle konuşma yaptı. Başçeri’nin konuşması öncesi 21 pare top atışı da yapıldı. Başçeri, “Sevgili vatandaşlarım, değerli Kıbrıs Türk halkı” ifadeleriyle başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günü, kendi bayramları bilerek benimseyen Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmaktan mutluyum. Milletimizin en büyük bayramı hepimize kutlu olsun. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ilk Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yüce Meclisimize hitabında, medeniyet aleminin Türk milletinin tabiatında var olan üstün vasıf ve değerleri Cumhuriyet sayesinde daha iyi idrak edeceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dünya devletleri arasında layık olduğu yeri eserleriyle ispat edeceğini dile getirmiştir. Cumhuriyet, Türk milletinin itibarını yükseltmekle kalmamış, dünyadaki mazlum milletler için de umut ışığı olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ülkemiz tüm insanlığı kucaklayarak sorunlara adil çözümler bulmak için çabalamakta, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun mağdurun umuduna karşılık verme mücadelesi vermekte, mazlumların sesi olmaya gayret etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin çabaları insanlığın ortak vicdanındaki umutları besleyip canlandırmakta, harekete geçirmektedir. Tarihimiz boyunca karşılaştığımız tüm zorluklara milletçe göğüs gerebilmemizin temelinde bu köklü ve asil anlayış vardır.”

Büyükelçi Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli sınavlarından biri olan 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın, var güçleriyle yanında durdukları Kıbrıs Türk halkının her şeyden önce can güvenliğini sağlamak ve adanın asli unsuru olmaktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini teminat altına almak için gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Aynı çabayı, Ada’da adil ve kalıcı bir çözüm bulunana dek göstermeye devam edeceğiz. Bu yolda, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle aramızdaki sarsılmaz ülkü ve gönül birliğini bozabileceğini düşünenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır” diye konuştu.

Büyükelçi Başçeri şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti bir asra yaklaşan tarihi boyunca siyasi krizlerin, savaşların eksik olmadığı, güç mücadelesinin ve otorite boşluğunun terör örgütlerinin yuvalanmasına fırsat verdiği bir coğrafyada birlik ve bütünlüğünü korumuştur. Diğer yandan, herkesin kapısını ve kalbini kapattığı, bu savaş ve krizlerden kaçan insanlara evini ve yüreğini açan, ekmeğini paylaşan, tüm imkanlarını seferber ederek insani görevlerini eksiksiz yerine getiren tek ülke Türkiye olmuştur. Öte yandan, komşularımızdaki savaşı ve istikrarsızlığı topraklarımıza taşımak isteyen, masum insanlarımızın canına kast eden bütün terör örgütleriyle tehdidin kaynağında ve ön alıcı bir vizyonla mücadeleye kararlıyız. Bu kararlılığımız Barış Pınarı Harekatı ile bir kez daha ortaya konmuştur. Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirerek sınır güvenliğini sağlamak, Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini muhafaza etmek hedefiyle çıkılan yolda ABD ve Rusya ile varılan son mutabakatlar Barış Pınarı Harekatı’nın meşruiyetini ortaya koymuştur.”

Kederi de sevinci de paylaştığımız Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yurt bilen tüm vatandaşların kalbi olan ordunun Barış Pınarı Harekatı’ndaki başarısı için çarptığını söyleyen Başçeri, “Harekatta şehit düşen kahraman askerlerimize ve namert saldırıların hedefi olan vatandaşlarımıza rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Barış Pınarı Harekatının başarısı, mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin, tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve güçlü bir liderliğin eseridir. Bulunduğumuz coğrafyanın zorluklarının ve önümüze çıkarılmaya çalışılan engellerin, ülkemizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı için Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yürüdüğümüz 2023 hedeflerine ulaşmaktan geri bırakamayacağının da bilinmesi gerekir. Güvenle, sağlam bir zeminde, daha da istikrarlı ve daha müreffeh, birçok stratejik alanda öz imkanlarına kavuşmuş bir Türkiye Cumhuriyeti inşa etmek için kararlılıkla yolumuza devam etmekteyiz” dedi.

Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar uzanan mücadeleyi en iyi anlayan toplum olduğunu belirterek, “Anadolu’da kurulan Cumhuriyetimiz Kıbrıs Türkünün de yolunu aydınlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uzun yıllardır hak ve eşitlik mücadelesi veren, çok yakında 36. yaşını kutlayacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kalkınmasını güven, mutluluk ve huzur içinde sürdürecektir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki her koşul altında Türkiye Cumhuriyeti birlik, beraberlik ve dayanışma içinde Kıbrıs Türkü’nün yanında olacaktır” diye konuştu.

Başçeri, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere toprakları vatan kılan tüm kahraman şehitleri ve gazileri rahmet ve hürmetle andı, milli birlik, bütünlük ve bekanın teminatı olan Cumhuriyetin 96. yaşının kutlu olmasını diledi.



