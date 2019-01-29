HABER

Büyükelçi Berger'den AB- Türkiye ilişkileri değerlendirmesi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

AK PARTİ İL BAŞKANI ŞENGÜL'Ü ZİYARET ETTİ Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü ziyaret etti.

Büyükelçi Berger'den AB- Türkiye ilişkileri değerlendirmesi (2)

AK PARTİ İL BAŞKANI ŞENGÜL'Ü ZİYARET ETTİ
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü ziyaret etti. Şengül'ün makamında ağırladığı Berger ve beraberindeki heyet, AK Parti'nin İzmir'deki seçim çalışmaları ile ilgili bilgi almak istediklerini belirtti. Berger, İzmir'e 1 günlük ziyaret düzenlediklerini, bu ziyaret kapsamında ekonomi konusunda ilgili çevreler ile görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Görevinden dolayı Şengül'ü tebrik ettiğini de belirten Berger, "1 yıl önce yine İzmir'e gelmiştim. Sizden önce bu görevde bulunan meslektaşınızla tanışma fırsatım oldu. Yine aynı şekilde yaklaşan seçimlerle ilgili ne tür hazırlıklar yürüttüğünüz konusunda bilgi almak istiyoruz" dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül de konuklarına teşekkür etti. Türkiye'nin seçim atmosferini birlikte değerlendireceklerini belirten Şengül, "'Avrupa'dan baktığınızda nasıl bir Türkiye görüyorsunuz, bizler de aynı şekilde Türkiye'den baktığımızda nasıl Avrupa görüyoruz?' Bunları paylaşma fırsatımız olacak. Çok memnun oldum" diye konuştu.
Ziyaret, yapılan bu açıklamanın ardından basına kapalı devam etti.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Büyükelçi Berger'den AB- Türkiye ilişkileri değerlendirmesi (2)

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Kanser hastası küçük Azime, hayata tutunamadıKanser hastası küçük Azime, hayata tutunamadı
Şile'de karaya oturan gemi 37 gündür kurtarılmayı bekliyorŞile'de karaya oturan gemi 37 gündür kurtarılmayı bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.