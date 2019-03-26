Büyükelçi Karlov suikastı davası

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada tutuklu sanıklar Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un adli kontrol şartıyla tahliyeleri kararlaştırıldı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada öğle arasının ardından, sabah savunmasını tamamlayan eski MİT Rus Masası görevlisi Vehbi Kürşad Akalın'ın avukatı Ayten İzmirli savunma yaptı. İzmirli, müvekkilinin bilgi sızdırmadığını ve casusluk yapmadığını iddia ederek, "MİT'teki bilgisayarına kaydettiği bütün bilgilerin getirilmesini, bu mümkün değilse yerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını istiyoruz." dedi. İzmirli ayrıca, bazı MİT yetkililerinin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Duruşmada daha sonra sanıklar ve avukatlarına söz verildi. Tutuklu sanıklar ve avukatları müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu bulunduklarını anlatarak, tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz bazı sanıkların avukatları ise müvekkillerinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandıklarına işaret ederek, haklarındaki kamu davasının ayrılmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklardan Sefa Kurnaz'ın avukatı, müvekkilinin eşinin doğum yaptığını, bu sebeple davada hazır bulunamadığını aktardı. Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, sanıklar Hayreddin Aydınbaş ve Vehbi Kürşad Akalın hakkında, savunmaları sırasında haklarında soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılarına yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Sanık Akalın'ın avukatının MİT Müsteşarı ve yardımcılarının tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebinin dosyaya yenilik getirmeyeceği ve yargılamayı uzatmaya yönelik olacağı gerekçesiyle reddini talep eden Çelik, duruşmalara mazeretsiz katılmayan sanık Sefa Kurnaz hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu. Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar dışındaki sanıklar yönünden esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere dosyanın kendisine verilmesini de istedi. - Aydınbaş hakkında suç duyurusunda bulunulacak Heyetçe yaptıkları müzakerenin ardından Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, sanıkların "ByLock" çözüm tutanaklarına ilişkin çözümlerin gönderilmesi konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden müzekkere yazılmasına karar verildiğini açıkladı.

Hayreddin Aydınbaş'ın savunmalarının suç unsuru taşıyıp taşımadığı yönünde takdiri için savcılığa bildirilmesine, Vehbi Kürşad Akalın'ın beyanlarının ise savunma sınırlarında kaldığı için suç duyurusunda bulunmasına yer olmadığına hükmeden heyet, Akalın'ın MİT'teki bilgisayar kayıtlarının getirilmesi veya bilgisayar kayıtlarında bilirkişi incelemesi yapılması ile bazı MİT yetkililerinin tanık olarak dinlenmesi taleplerini "yüklenen suça etkisi görülmediği"nden reddetti. Sefa Kurnaz'ın duruşmalardan vareste tutulmadığı halde gelmemesi nedeniyle hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılmasına karar veren heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesini kararlaştırdı. Sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un yurt dışı çıkış yasağı ve karakola haftada iki gün imza verme şartıyla tahliyelerine, diğerlerinin tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme, eksikler nedeniyle dosyanın, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için savcıya gönderilmesi talebini de uygun görmeyerek, davayı erteledi.