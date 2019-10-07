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Büyükelçiler öğrencilerle Mogan Gölü'nde kıyı temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

"AB İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, büyükelçiler ve öğrenciler göl çevresinde temizlik yaptı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bazı büyükelçiler ve öğrenciler, "AB İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında Mogan Gölü etrafında kıyı ve çevre temizliği yaptı.

AB Türkiye Delegasyonu'nun başkentte Mogan Gölü'nde düzenlediği etkinliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yanı sıra bazı AB büyükelçileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Büyükelçi Berger etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, bu ay ve hafta içinde iklim krizine odaklandıklarını, insanlara otomobille seyahat etmek yerine yürümeyi ve bisiklete binmeyi, toplu taşıma araçlarını kullanmayı tavsiye ettiklerini vurguladı.

Berger, insanların çevreyi kirleterek doğaya zarar verdiğine dikkati çekerek, etkinlik kapsamında denizlerin, göllerin, kıyıların kirliliğini ele almak istediklerini ve bunun uzun vadeli tehlikeli bir sorun olduğunu göstermeye çalıştıklarını belirtti.

AB'de çevresel etkilerden dolayı her yıl 400 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 1,5 milyon insanın hasta olduğunu söyleyen Berger, "Burada bir kez daha çevreyi kirlettikten sonra arkamızdan temizlik yapmanın ne kadar önemli olduğunu öğrencilerin yardımıyla göstermeye ve hatırlamaya çalışacağız." dedi.

- Büyükelçiler çocuklarla çevre temizliği yaptı

Çevre temizliğine katılan büyükelçilerden Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, "Temizlik yapıyorum çünkü bu kıyının ve çevrenin temiz olmasını istiyorum. Ama aslında insanların çöplerini burada arkalarında bırakmak yerine evlerine götürdüğünü görmek isterdim." diye konuştu.

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman da çevresel atıkları toplayarak emeğiyle dönüşüme katkı sağlayanlar adına etkinliğe davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha temiz bir doğada yaşamak için böyle etkinliklere insanlarımızı davet ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Cafer Çelik, "Buraya çöp toplamaya, çevremizi güzelleştirmeye geldik. İnsanlar yerlere çöp atıyor, biz onları temizliyoruz. Dünyamızı kirletmemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çelik, büyükelçilere de çevre temizliği etkinliğinde kendilerine eşlik ettikleri için teşekkür etti.

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AB Büyükelçiler AB İklim Diplomasi Haftası Mogan Gölü

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