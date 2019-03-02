Büyükelçilerin karda rafting yarışları nefes kesti

Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada Sarıkamış'ta bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, ""Karda rafting Kübalı için çok farklı ve heyecanlı bir tecrübe, iyi bir deneyim oldu. Bu ziyaretleri başlattığımız andan itibaren gördüğümüz misafirperverlik de oldukça etkileyici." dedi.

Ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Nunez, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla olan ilişkilerimizin artmasını, diğer bakanlıklarla iş birliklerimizi geliştirmek istiyoruz, özellikle turizm konusunda ilişkilerin artmasını istiyoruz. Burada kar var bizim de çok güzel turistlik yerlerimiz, plajlarımız var. Bu alanda gerçekleştirilebilecek ilişkilerin artarak devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

