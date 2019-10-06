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"Büyükelçiliğin beğenisi kasıtlı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "Büyükelçiliğin bir FETÖ firarisinin menfur paylaşımını beğenmesi, şiddetli tepkiler üzerine de beğeniyi silerek özür dilemesi, ortada bir yanlışlık olmadığının, bilakis kasıt bulunduğunun işaretidir" - "ABD Büyükelçiliği cürmümeşhut halinde yakalanmıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesiyle ilgili, "Büyükelçiliğin bir FETÖ firarisinin menfur paylaşımını beğenmesi, şiddetli tepkiler üzerine de beğeniyi silerek özür dilemesi, ortada bir yanlışlık olmadığının, bilakis kasıt bulunduğunun işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, ABD Büyükelçiliğinin ikinci paylaşımının da tatminkar olmadığına işaret ederek, "ABD'nin çiçeği burnunda Büyükelçisi David Satterfield, Ankara'daki görevine başladıktan sonra ilk hamlesini, azılı FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sağlığı hakkındaki alçakça paylaşımını beğenerek yapmıştır." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin dinamik güçlerini yıldırma operasyonlarına hızlı bir başlangıç yapmayı uman Satterfield'in startı yanlış yerden vererek niyetini açık ettiğini ama baltayı da taşa vurduğunu" vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Amerikan Büyükelçisi, Türkiye'de millet vicdanının aksi, milli egemenliğimizin en kararlı müdafi olan MHP'nin saygın liderine dil uzatan edepsiz paylaşıma omuz vererek kararlılığımızı kamçılamıştır. Daha göreve başlamadan Türkiye'nin egemen ve bağımsız politikaları aleyhinde hadsiz açıklamalar yapan, S 400 füzesi alımını pervasızlık şeklinde değerlendiren Satterfield, nasıl bir sömürgeci büyükelçi profili çizeceğinin işaretlerini vermiştir. David Satterfield'in, Suriye'de Türkiye'nin güvenliğini hedef alan Amerikan politikalarının arkasında duracağı, bölücü mihraklarla gizli gündemler peşinde koşacağı, İsrail'in yayılmacı politikalarına destek vereceği, kısacası kucağımıza oturup sakalımızı yolmaya çalışacağı belli olmuştur."

Semih Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçiliğin bir FETÖ firarisinin menfur paylaşımını beğenmesi, şiddetli tepkiler üzerine de beğenmeyi silerek özür dilemesi, ortada bir yanlışlık olmadığının, bilakis kasıt bulunduğunun işaretidir. ABD Büyükelçiliği cürmümeşhut halinde yakalanmıştır. Genel Başkanımıza dil uzatan rezil bir tweeti beğenerek Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden eli kanlı FETÖ'ye koltuk çıkan dost ve müttefik görünümlü Amerikan Büyükelçiliğini şiddetle kınıyor, icraat ve söylemlerinin yakın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

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ABD Büyükelçiliği MHP MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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