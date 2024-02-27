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  4. Büyükşehir belediye başkan adayları parkta karşılaştı, beraber tahterevalliye bindi

Büyükşehir belediye başkan adayları parkta karşılaştı, beraber tahterevalliye bindi

27.02.2024 13:09
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Gerilimin yüksek olduğu siyasetten bu kez renkli görüntüler geldi. Ordu’da seçim çalışması yaptıkları sırada parkta karşılan Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, tahterevalliye bindi.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken Ordu’da adaylar seçim çalışmalarına hız verdi. Vatandaşlarla bir araya gelen adayların seçim çalışmalarında da zaman zaman renkli anlar ortaya çıkıyor.

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PARKTA KARŞILAŞTILAR

Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, sayılı günlerin kaldığı seçim çalışmalarını Altınordu ilçesinde sürdürdü. İlçedeki bir parkta karşılaşan iki aday, parka girerek tahterevalliye bindi. 1 dakika boyunca tahterevallide birbirini tartan adaylar, daha sonra birbirilerine başarı temennisinde bulunarak, parktan ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük ilgi gördü. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ordu aday büyükşehir belediyesi park
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