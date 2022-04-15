Büyüme geriliği önlenebilir mi?

Büyüme geriliği özellikle pediatrik çağda görülen ciddi sorunlardan bir tanesidir. Büyüme geriliği genetik köken ya da anne karnında gelişebilecek çeşitli durumlardan dolayı da oluşabilir. Aile Hekimi Yrd. Doç. Dr. Ali Ümit Geçkil, büyüme geriliğinin sebeplerini ve önlenip önlenemediği konusunda merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

GENETİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERE DİKKAT

Öncelikle organik bir sebep olup olmadığı ortaya konulması gerekir. Eğer genetik bir durum söz konusu değilse çevresel faktörler çıkabilir. Örneğin beslenmenin yeterli olup olmaması konusu önemlidir. Eğer birey vitamin açısından iyi besleniyorsa ve protein, karbonhidrat ve yağ besinlerini dengeli bir şekilde tüketiyorsa gelişme geriliği için bir sebep kalmamaktadır.



