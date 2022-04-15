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Büyüme geriliği önlenebilir mi?

15.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarda büyüme geriliği ebeveynlerin akıllarını kurcalayan en önemli sorulardan biri oluyor. Birçok belirtisi olan büyüme geriliğinin yaşına ve cinsiyetine göre boy kısalığı ve zayıflık durumu ve düşük bağışıklık sebebi ile sık hastalanma ve geç iyileşme gibi belirtileri olabilir.

Büyüme geriliği özellikle pediatrik çağda görülen ciddi sorunlardan bir tanesidir. Büyüme geriliği genetik köken ya da anne karnında gelişebilecek çeşitli durumlardan dolayı da oluşabilir. Aile Hekimi Yrd. Doç. Dr. Ali Ümit Geçkil, büyüme geriliğinin sebeplerini ve önlenip önlenemediği konusunda merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

GENETİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERE DİKKAT

Öncelikle organik bir sebep olup olmadığı ortaya konulması gerekir. Eğer genetik bir durum söz konusu değilse çevresel faktörler çıkabilir. Örneğin beslenmenin yeterli olup olmaması konusu önemlidir. Eğer birey vitamin açısından iyi besleniyorsa ve protein, karbonhidrat ve yağ besinlerini dengeli bir şekilde tüketiyorsa gelişme geriliği için bir sebep kalmamaktadır.


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