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Buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

02.01.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimi balıkçılar Eskimo usulü gölde kazma ve kürekle açtıkları delikten içeri girerken, kimisi ise patenle ve kızakla kaydı, kimisi de gölün üzerindeki sandalyede oturarak fotoğraf çekildi. Bazı kişiler ise çalınan saz eşliğinde buz üzerinde oyunlar oynadı.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 10 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlarken, gölü gezmeye gelenler ise keyifli vakit geçirdi. Kimi gölde kızakla kayarken, kimisi ise buz üzerinde yürüdü. Bazıları ise sandalyede oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Saz eşliğinde halay çekenler de oldu. Kedilerin, gölün yüzeyindeki buz tabakasının üzerinde yürüdükleri görüldü.

BUZ GİBİ SUYA GİRDİ

Çıldır Gölü'nün yanındaki bir restoranda aşçı olarak çalışan evli ve 5 çocuk babası Hafız Özdemir (65), kazma ve kürekle açtığı bir delikten beline kadar içeri girdi. Burada bir süre bekleyen Özdemir, kollarını ve başını bu suyla yıkadı. Yaz- kış demeden Çıldır Gölü'ne girdiğini söyleyen Özdemir, "Çıldır gölünün suyu insanı genç tutar. Açtığım delikten belime kadar içeri girdim. İçine girip yüzerdim ama tehlikeli olduğu için yapmadım" diye konuştu.

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Gölde buz pateni yapan Can Uzunkaya, "Çıldır Gölü'ndeki işletmemiz pandemi nedeniyle kapalı. Gölde ayna gibi muhteşem bir buz tabakası var. Ben de çocuklarım da kızaklarla kaydık. Buraya gelen herkese ister kızak ister paten verip eğlenmesini sağlıyoruz. Onlar da hoşça vakit geçiriyor. Gölün üzerinde kar olmadığı için muhteşem bir görüntüsü var. Altta balıklar bile görünüyor. Bu görüntü çoğu zaman olmaz. Kar yağmadan herkesin bu manzarayı görmesi gerek" dedi.

(DHA)

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