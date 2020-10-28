'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Avustralyalı bir kadın, ne olduğunu çözemediği garip şekilli buzdolabı tepsisinin işlevinin ne olduğunu öğrenmek için Facebook’ta tepsinin fotoğrafını paylaştı.

Çok ünlü bir markanın buzdolabında bulunan bu garip şekilli tepsi, Facebook’ta çok hızlı bir şekilde yayılarak herkesin dikkatini çekti.

Avustralyalı Facebook sayfasına şöyle yazdı: 'Birisi bana bunun ne için olduğunu söyleyebilir mi? Yeni bir buzdolabı satın aldık. Bu parça hakkında kılavuzda veya web sitesinde bir bilgi yok. Haftalardır ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yumurtalar için çok büyük, kutu içecekler için küçük. Sık kullanılan hiçbir ürünle boyutu uyuşmuyor.'

Kadının bu paylaşımına çok kısa sürede 700’den fazla yorum geldi. Aynı buzdolabına veya benzerine sahip olan bazı Facebook kullanıcıları, tepsilerini ne için kullandıklarını yorumlarda yazdılar.

Bir kişi garip şekilli tepsi hakkında şunları yazdı: 'Birisinin havuç koymak için kullandığını gördüm, herhangi bir şeye temas etmeyeceği için daha uzun süre taze kalırlar diye düşünerek bende öyle yapmaya başladı. Ancak gerçekte ne için olduğu hakkında hiçbir fikrim yok'