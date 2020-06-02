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Buzdolabındaki kötü kokuları yok edin! İhtiyacınız olan mucizevi besin evinizde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyanın 1800'lü yıllarda tanıştığı buzdolabı, ülkemizde 1930'larda evlerde yaygın şekilde kullanılmaya başladı. Bugün mutfakların olmazsa olmaz beyaz eşyalarından biri haline geldi. Gün içerisinde ne yesem diye her düşündüğünüzde ya da canınız sıkılıp öylesine bir mutfağa gittiğinizde kendinizi bir anda buzdolabının kapağını açar halde buluverirsiniz.

Buzdolabındaki kötü kokuları yok edin! İhtiyacınız olan mucizevi besin evinizde...

Buzdolabı pek çok yemeği korumak ve saklamak için kullanılır. Eğer dolabınızı düzenli olarak temizlemezseniz ya da gereksiz bir şekilde tıka basa doldurursanız hoş olmayan kokularla karşılaşabilirsiniz. Peki, rahatsızlık veren bu kokular nasıl giderilir? İşte buzdolabınızda oluşan kötü kokulardan kurtulma yöntemleri...

1- ELMA SİRKESİ VE SU

Görsel 1

Sirke, asidik etkisi sayesinde temizlik için oldukça yaygın bir şekilde tercih edilir. Bakterileri yok eden elma sirkesini, buzdolabındaki kötü kokuları yok etmek için de kullanabilirsiniz. Bir su bardağına bir miktar elma sirkesi ve su koyarak karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı buzdolabına yerleştirin. Böylece dolabınızda hem bakteri oluşumunu engellemiş hem de kötü kokuların önüne geçmiş olacaksınız.

2- SÜTÜN ÇEKİM GÜCÜ

Görsel 2

Buzdolabında sizi rahatsız eden ve sebebini anlayamadığınız kötü kokular oluştuysa yarım çay bardağı sütü ağzı açık bir şekilde dolaba yerleştirin. Süt, kötü kokuları çekerek içine hapseder. Deneyin, kötü kokuların yok olduğunu göreceksiniz.

3-ÇAYIN POSASI ÇÖPE GİTMESİN

Görsel 3

Hemen her gün demlenen ve keyifle içilen çayın arta kalan posasını çöpe atmayın. Eğer buzdolabında sizi rahatsız eden bir koku varsa, çayın posasını bir kaba koyarak dolabınızda bir kaç saat bekletin. Kötü kokuların kısa süre içerisinde yok olduğuna şahit olacaksınız. Daha çabuk bir etki isterseniz; posanın üzerine birkaç limon dilimi koyabilirsiniz.

4- MUCİZEVİ KARBONAT

Görsel 4

Karbonat, doğal temizlik malzemelerinin baş aktörüdür. Hele ki gıda ile temas eden alanları temizliyorsanız kimyasal ürünlerin yerine doğal olanları tercih etmelisiniz. Buzdolabı temizliğinde gönül rahatlığı ile kullandığınız karbonat, dolabınızda oluşan kötü kokuları yok etmede de yardımcınız olacaktır. Küçük bir kabın içerisine bir miktar karbonat koyarak buzdolabına yerleştirin. İşte hepsi bu kadar.

5- KAHVE

Görsel 5

Şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yapın kendinize de, mutfağınız mis gibi kahve koksun. Buzdolabınızın da kötü kokulardan arınarak mis gibi kokmasını istiyorsanız kahvenizden iki kaşık kadar ayırın. Küçük kaplar içerisine koyduğunuz kahveleri dolabın raflarına yerleştirerek kötü kokulardan kolayca kurtulabilirsiniz.

6- LİMON DİLİMLERİ

Görsel 6

Bir bütün limonu dilimleyerek tabağa dizin ve buzdolabının içerisinde bir rafa yerleştirin. Kötü kokuların hızlıca yok olmasını istiyorsanız limon dilimlerini sıklıkla yenileyin. Böylece etkisini artırmış olursunuz.

7-BURUŞTURULMUŞ GAZETE KAĞIDI

Görsel 7

"Gazete kağıdı da ne alaka şimdi?" diyebilirsiniz. Okuduğunuz gazeteleri atmayın ve dolabınızdaki kötü kokuları yok etmek için kullanın. İnanmıyor musunuz? Öyleyse gazete kağıdını buruşturarak dolabın bir rafına yerleştirin ve kötü kokuları çekerek nasıl yok ettiğine şahit olun.

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