Buzdolabındaki kötü kokuları yok edin! İhtiyacınız olan mucizevi besin evinizde...

Buzdolabı pek çok yemeği korumak ve saklamak için kullanılır. Eğer dolabınızı düzenli olarak temizlemezseniz ya da gereksiz bir şekilde tıka basa doldurursanız hoş olmayan kokularla karşılaşabilirsiniz. Peki, rahatsızlık veren bu kokular nasıl giderilir? İşte buzdolabınızda oluşan kötü kokulardan kurtulma yöntemleri...

1- ELMA SİRKESİ VE SU

Sirke, asidik etkisi sayesinde temizlik için oldukça yaygın bir şekilde tercih edilir. Bakterileri yok eden elma sirkesini, buzdolabındaki kötü kokuları yok etmek için de kullanabilirsiniz. Bir su bardağına bir miktar elma sirkesi ve su koyarak karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı buzdolabına yerleştirin. Böylece dolabınızda hem bakteri oluşumunu engellemiş hem de kötü kokuların önüne geçmiş olacaksınız.

2- SÜTÜN ÇEKİM GÜCÜ

Buzdolabında sizi rahatsız eden ve sebebini anlayamadığınız kötü kokular oluştuysa yarım çay bardağı sütü ağzı açık bir şekilde dolaba yerleştirin. Süt, kötü kokuları çekerek içine hapseder. Deneyin, kötü kokuların yok olduğunu göreceksiniz.