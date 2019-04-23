HABER

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 21:41 | Son Güncelleme

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Kütahya'da eski buzdolabından yapılan salın içine binip gölete giren iki kişi, suya düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi, eski buzdolabından yapılan etrafı köpüklerle sarılı sal ile Akkent Mahallesi yakınlarındaki Yedi Göller mevkisindeki gölete açıldı.

Bir süre sonra salın alabora olması sonucu iki kişi gölete düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölete düşen kişilerin su yüzeyinde görünmemesi üzerine olay yerine çağrılan AFAD İl Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi, boğulduğu belirlenen iki kişiyi yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından karaya çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesetler, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Antalya'da 23 Nisan fener alayı ile kutladıAntalya'da 23 Nisan fener alayı ile kutladı
5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buzdolabı gölet Kütahya şal

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi

Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.