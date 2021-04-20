Buzlar eridi! Prens William ve Harry cenaze sonrası bakın ne konuştu

Tüm unvanlarını geride bırakarak İngiltere'den ABD'ye taşınan Harry, ailesiyle olaylı Oprah Winfrey röportajı sonrası dedelerinin cenazesinde bir araya geldi. Aralarının iyi olmadığı bilinen Prens Harry ve Prens William, cenaze töreninde araya kuzenlerini koyarak yürürken, sonrasında Kate Middleton sayesinde yan yana gelip sohbet etti.

KONUŞMAYI BAŞLATAN WILLIAM OLDU

İki kardeş ve Kate Middleton, tıpkı eski günlerdeki gibi sıcak bir görüntü sergiledi. Öte yandan iki kardeşin bir araya gelip ne konuştukları da merak konusu oldu. Dudak okuyucularının iddiasına göre William kardeşine laf atarak, ''cenaze güzeldi, değil mi?'' diye sordu. Harry ise cevap olarak "İstediği gibiydi" yanıtını verdi.

Beden dili uzmanı Judi James de Harry'nin şapelde gergin göründüğü ancak cenaze sonrası Kate Middleton'un iki kardeş arasındaki buzları erittiğini ifade etti. Kate Middleton’ın Prens Harry ile kurduğu etkileşim, kraliyet uzmanları tarafından övgüyle karşılandı.





